Жилье для детей-сирот будут строить быстрее в Новосибирской области

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Строительство жилья для детей-сирот передано на контроль минстроя НСО; изменения в законодательстве позволят сократить сроки предоставления жилья этой категории льготников.

Под контролем министерства строительства Новосибирской области в регионе за бюджетные средства будет возводиться новое жилье для детей-сирот, отвечающее всем необходимым требованиям. Соответствующие изменения в законодательство Новосибирской области были разработаны о поручению губернатора Андрея Травникова и одобрены депутатами на сессии Заксобрания 9 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Как рассказал министр строительства Иван Шмидт, в соответствии с изменениями за профильным министерством закрепляются полномочия по строительству нового жилья для детей-сирот, что позволит ежегодно в рамках финансового года вводить необходимое количество вновь построенного жилищного фонда, соответствующего требованиям законодательства в отношении детей-сирот и сократить сроки предоставления жилья гражданам данной категории.

«Министерство строительства наделяется полномочиями по строительству жилых помещений для детей-сирот. Это жилье будет строиться по специально разработанным проектам на территориях сельских муниципальных районов по принципу опережения, что позволит проводить контрактные процедуры по строительству таких объектов до начала финансового года и соответственно, ускорить темпы возведения жилья для детей-сирот. Технический контроль позволит вводить в эксплуатацию жилые помещения с надлежащим качеством», – отметил Иван Шмидт.

Напомним, сейчас обеспечением жильем детей-сирот занимается министерство труда и социального развития региона. Для этого приобретается уже готовое жилье в районах Новосибирской области. Эти полномочия по предоставлению жилых помещений, в том числе их приобретение на вторичном рынке, у регионального министерства труда и социального развития сохранятся.

Напомним, бесплатное жильё в этом году в Новосибирской области получат и другие категории льготников.