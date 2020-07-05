Жизнь после коммунальной аварии: на Комсомольской меняют около 400 метров трубопроводов

Фото СГК

Сибирская генерирующая компания (СГК) ведёт работы по замене магистральной теплотрассы на Северо-Чемском жилмассиве, из-за аварии на которой прошлой зимой без тепла остались несколько десятков жилых домов. На днях объект посетил мэр города Анатолий Локоть. 30 % работ по замене трубопровода выполнено, доложил мэру руководитель Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

20 ноября 2019 года на улице Комсомольской из-за крупной коммунальной аварии остались без тепла 43 жилых дома, три школы, три детских сада, поликлиника, библиотека и девять административных зданий. Температура воздуха на улице была -26 градусов.

Вынужденное ускорение

Старая теплотрасса была проложена на Северо-Чемском жилмассиве ещё в 1978 году, её планировали заменить в 2021 году, так как в плане 2020 года были трубопроводы в ещё более критическом состоянии. Однако пришлось внести коррективы и сдвинуть срок замены. Участок протяжённый, сумма финансирования реконструкции немалая, но на других объектах ремонтах СГК это не отразилось. Средства нашли за счёт перераспределения финансирования внутри программы и экономии на закупках.

На фото (слева направо): начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев, Анатолий Локоть, Андрей Колмаков

К началу предстоящего отопительного сезона СГК планирует заменить участок трубы протяжённостью 241 метр, диаметром 500 мм. Ремонт трубопровода, проложенного 42 года назад, обойдётся компании в сумму около 41 миллиона рублей.

Сейчас на Комсомольской выполнено 30 % объёма от общих работ по замене тепломагистрали. Весь участок планируют закончить к 30 августа.

Также идёт ремонт внутриквартальной тепловой сети. Участок протяжённостью 138 метров проводит собственник теплотрассы – мэрия, силами МУП «Энергия». Источники финансирования – арендные платежи СГК. Сейчас специалисты завершили монтажные работы.

Получается, что к началу отопительного сезона на Комсомольской заменят 379 метров коммуникаций.

«Это место центральное, и в сентябре оно будет как сбывшаяся мечта. При поддержке депутатов у нас будет дорога на Герцена, при поддержке СГК будет тепло в домах, при поддержке мэрии будет благоустройство. Сегодня к нам приезжали все, и это говорит о том, что наши проблемы – на особом контроле, понимаете? Жители благодарны. Они мечтали годами обо всём этом, а мечты сбываются», – поделилась председатель ТОС «Кожевниковский» Галина Климук.

Участок на Комсомольской на особом контроле у мэра Новосибирска.

«Это знаковый объект, в том числе и для меня, и для губернатора и, конечно, для жителей. Ситуация была настолько серьёзной, что было объявлено ЧС, создан штаб. Когда ликвидировали аварию, меняли трубу, которая вся сгнила. Практически двое суток здесь работали. Хотелось, чтобы подвигов таких больше не было, чтобы не терпели люди неудобств в зимний период. Сейчас идут масштабные работы, трубы меняются, и в новый отопительный сезон мы войдём с новой теплотрассой», – заявил Анатолий Локоть.

Сейчас жители Комсомольской снабжаются горячей водой по временной схеме. После выполнения замены труб сразу переключат на новую, капитальную. Сделают это максимально быстро, пообещал Андрей Колмаков.

Участок на Комсомольской – один из одиннадцати объектов капитального ремонта теплосетей, запланированных на этот год СГК. В этом году компания заменит 5 километров трубопроводов, стоимость программы 881 млн рублей.