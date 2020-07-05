18 больниц и поликлиник отремонтируют по нацпроекту в Новосибирской области в 2020 году

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» за первое полугодие 2020 года рассмотрели в правительстве региона; в планах на этот год – ремонт больниц и закупка нового оборудования.

Не допустить срыва сроков ремонтов в медучреждениях и приобретения оборудования, наладить межведомственное взаимодействие для оперативной экспертизы документов и выхода на торги – одни из основных направлений работы при реализации нацпроекта «Здравоохранение» во втором полугодии 2020 года.

Задачи перед руководством регионального минздрава, управления капитального строительства и медицинских учреждений поставил первый заместитель губернатора Юрий Петухов на совещании, которое прошло 9 июля в правительстве региона.

О темпах реализации мероприятий нацпроекта первому заместителю Губернатора доложили главные врачи районных больниц, а также руководители медучреждений Новосибирска.

В ходе докладов выявился ряд проблем, связанный с согласованием проектно-сметной документации с УКС, выходом на торги. Как отметил Юрий Петухов, на врачах лежит огромная нагрузка, поэтому важно оказывать им всестороннюю помощь. Что касается реализации нацпроекта, то в этой части необходимо оперативно выполнять все подготовительные работы, в том числе связанные с документацией, чтобы в дальнейшем не допустить срыва сроков запланированных мероприятий.

С докладом о проведенной в первом полугодии работе по реализации нацпроекта в Новосибирской области выступил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев. Он сообщил, что в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет федеральных средств запланировано оснащение 131 единицей оборудования трех медицинских организаций, оказывающих помощь в борьбе с онкологическими заболеваниями. На сегодня внесены в план-график 43 закупки на сумму 934,8 млн рублей (95% от предусмотренных лимитов бюджетных обязательств).

Для организации сети центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в 2020 году предусмотрено 596,6 млн рублей областных средств для оснащения оборудованием трех медицинских организаций (Карасукская и Татарская центральные районные больницы, Искитимская центральная городская больница) в количестве 74 единиц. На сегодняшний день сформированы технические задания по 20 закупкам на поставку 71-й единицы оборудования на сумму 528,5 млн рублей (89% от плана).

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» для переоснащения двух региональных сосудистых центров, пяти первичных сосудистых отделений за счет всех источников финансирования запланировано приобретение медицинских изделий в количестве 286 единиц на сумму 613,5 млн рублей, в том числе «тяжелого» оборудования (компьютерные томографы). Заключены контракты на сумму 373,6 млн рублей – ожидается поставка 212 единиц оборудования. Остальное оборудование находится на этапе торгов.

В рамках реализации регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» заключены контракты на сумму 247,3 млн рублей (91% от доведенных лимитов бюджетных обязательств) на поставку 167 медицинских изделий. Формируется потребность по оснащению медучреждений на сложившуюся экономию – 16,3 млн рублей.

На сумму 190 млн рублей в 2020 году предусмотрено проведение капитальных и текущих ремонтов в 18 медицинских организациях.

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Новосибирской области, 7,9 млрд рублей – средства федерального бюджета.

Напомним, 8 июля губернатор Андрей Травников представил кадровые и структурные изменения в правительстве Новосибирской области. К сфере вопросов, которые теперь курирует первый заместитель губернатора Юрий Петухов, относятся, в частности, полномочия по задачам охраны здоровья и лекарственного обеспечения.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирской области по нацпроекту строят детский сад с зимней оранжереей.