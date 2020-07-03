Алкоголь лился рекой: Харламов отметил развод с Асмус в ночном клубе
Фото @garikkharlamov
Объявивший накануне о разводе с актрисой Кристиной Асмус резидент Comedy Club устроил вечеринку в ночном клубе Москвы; тусовку многие расценили как праздник в честь холостой жизни.
Резидент Comedy Club Гарик Харламов снял ночной клуб в Москве, чтобы отметить окончание съёмок в новом проекте. Заодно главный «Бульдог» страны отпраздновал окончание семейной жизни – накануне он объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает издание Starhit.ru.
«Когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», – рассказали журналистам работники заведения.
Очевидцы звёздного веселья добавили, что тусовка прошла очень шумно – алкоголь лился рекой, а компания пела песни до 4 утра. Несмотря на то, что среди приглашённых было немало свободных девушек, домой Харламов отправился в одиночестве.
Напомним, в конце июня Харламов и Асмус объявили о разводе.
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