Алкоголь лился рекой: Харламов отметил развод с Асмус в ночном клубе

Фото @garikkharlamov

Объявивший накануне о разводе с актрисой Кристиной Асмус резидент Comedy Club устроил вечеринку в ночном клубе Москвы; тусовку многие расценили как праздник в честь холостой жизни.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов снял ночной клуб в Москве, чтобы отметить окончание съёмок в новом проекте. Заодно главный «Бульдог» страны отпраздновал окончание семейной жизни – накануне он объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

«Когда позвонил и попросил закрыть залы под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу», – рассказали журналистам работники заведения.

Очевидцы звёздного веселья добавили, что тусовка прошла очень шумно – алкоголь лился рекой, а компания пела песни до 4 утра. Несмотря на то, что среди приглашённых было немало свободных девушек, домой Харламов отправился в одиночестве.

Напомним, в конце июня Харламов и Асмус объявили о разводе.