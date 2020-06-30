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Без оптимизма: почти половина россиян ждут сокращения доходов

сегодня 08:19

ФОТО PIXABAY.COM

Почти половина россиян ждут ухудшения своего благосостояния; тревоги, как правило, связаны с потерей работы.

Более 50% жителей России признаются в пессимизме относительно своего благосостояния в течение года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование РАНХиГС.

36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% — существенно ухудшится, — говорится в докладе.

Почти 25% опрошенных не ожидают снижения доходов, и 6% настроены на улучшение материального положения.

Тревожные прогнозы соотечественников специалисты объяснили напряжённой ситуацией на рынке труда. По данным "Известий", с конца марта по июнь уволено более 3,7 миллионов граждан, тогда как число трудоустроенных составило свыше 3 миллионов человек.

Напомним, с 1 октября военным и силовикам в России поднимут зарплату.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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