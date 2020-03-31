Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы в Мошковском районе
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Боль будем чувствовать всю жизнь: вдова погибшего в Новосибирске журналиста Лучанского запросила пять миллионов с виновника ДТП

сегодня 18:30

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске сегодня стартовал судебный процесс о гибели новосибирского журналиста и телеведущего Антона Лучанского; подсудимый признал вину.

В Калининском суде Новосибирска сегодня началось слушание дела о смертельном ДТП, в котором погиб журналист и телеведущий Антон Лучанский.

На скамье подсудимых 27-летний Никита Лазьков. В трагический вечер 30 марта именно он сидел за рулём чёрного «Мерседеса», который на скорости сбил выходящего из трамвая Антона Лучанского. Журналист умер в карете скорой помощи.

Лазькову грозит до 12 лет лишения свободы. Ответственность усугубляется ещё и тем, что в крови водителя нашли наркотики.

На сегодняшнем заседании выступила вдова журналиста Елена Кузнецова.

«Боль, которую мы почувствовали, будем чувствовать всю жизнь. Я хочу, чтобы он тоже почувствовал», – заявила женщина, оставшаяся одна с малолетним ребёнком.

Вдова Антона Лучанского потребовала в качестве компенсации морального вреда 5 миллионов рублей.

Подсудимый Никита Лазьков свою вину признаёт и готов платить в «нормальных размерах».

Напомним, новосибирцев потрясла трагическая гибель Антона Лучанского.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

суд
Новосибирск
Антон Лучанский

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1204396
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
487867
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
110756
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
97877
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
85033
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
76904
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля
62455
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей