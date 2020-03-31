Боль будем чувствовать всю жизнь: вдова погибшего в Новосибирске журналиста Лучанского запросила пять миллионов с виновника ДТП
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске сегодня стартовал судебный процесс о гибели новосибирского журналиста и телеведущего Антона Лучанского; подсудимый признал вину.
В Калининском суде Новосибирска сегодня началось слушание дела о смертельном ДТП, в котором погиб журналист и телеведущий Антон Лучанский.
На скамье подсудимых 27-летний Никита Лазьков. В трагический вечер 30 марта именно он сидел за рулём чёрного «Мерседеса», который на скорости сбил выходящего из трамвая Антона Лучанского. Журналист умер в карете скорой помощи.
Лазькову грозит до 12 лет лишения свободы. Ответственность усугубляется ещё и тем, что в крови водителя нашли наркотики.
На сегодняшнем заседании выступила вдова журналиста Елена Кузнецова.
«Боль, которую мы почувствовали, будем чувствовать всю жизнь. Я хочу, чтобы он тоже почувствовал», – заявила женщина, оставшаяся одна с малолетним ребёнком.
Вдова Антона Лучанского потребовала в качестве компенсации морального вреда 5 миллионов рублей.
Подсудимый Никита Лазьков свою вину признаёт и готов платить в «нормальных размерах».
Напомним, новосибирцев потрясла трагическая гибель Антона Лучанского.
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