Боль будем чувствовать всю жизнь: вдова погибшего в Новосибирске журналиста Лучанского запросила пять миллионов с виновника ДТП

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске сегодня стартовал судебный процесс о гибели новосибирского журналиста и телеведущего Антона Лучанского; подсудимый признал вину.

В Калининском суде Новосибирска сегодня началось слушание дела о смертельном ДТП, в котором погиб журналист и телеведущий Антон Лучанский.

На скамье подсудимых 27-летний Никита Лазьков. В трагический вечер 30 марта именно он сидел за рулём чёрного «Мерседеса», который на скорости сбил выходящего из трамвая Антона Лучанского. Журналист умер в карете скорой помощи.

Лазькову грозит до 12 лет лишения свободы. Ответственность усугубляется ещё и тем, что в крови водителя нашли наркотики.

На сегодняшнем заседании выступила вдова журналиста Елена Кузнецова.

«Боль, которую мы почувствовали, будем чувствовать всю жизнь. Я хочу, чтобы он тоже почувствовал», – заявила женщина, оставшаяся одна с малолетним ребёнком.

Вдова Антона Лучанского потребовала в качестве компенсации морального вреда 5 миллионов рублей.

Подсудимый Никита Лазьков свою вину признаёт и готов платить в «нормальных размерах».

Напомним, новосибирцев потрясла трагическая гибель Антона Лучанского.