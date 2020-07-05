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На правах рекламы

Более 13 тысяч домохозяйств Новосибирской области получили высокоскоростной интернет в 2020 году

сегодня 11:01

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» за первое полугодие 2020 года обеспечил широкополосным доступом в интернет 13 145 домохозяйств Новосибирской области в новостройках, коттеджных посёлках, многоэтажных домах и в частном секторе; оптические линии для пользователей проведены по технологии GPON, что гарантирует высокую скорость передачи данных и стабильность подключения.

Теперь цифровые сервисы компании доступны в том числе для жителей ещё двух новостроек на улице Большевистской в микрорайоне «Европейский берег», двух многоэтажек в поселке Краснообск от строительной компании «Новосибирский квартал», в доме на Красном проспекте от застройщика «Мегаполис» и в двух новостройках наукограда Кольцово, возведённых фирмой «Проспект».

Доступ в интернет по оптическим технологиям появился и у жильцов 13 территорий малоэтажной застройки, которые расположены в поселках Красномайский, Кудряшовский и Раздольное, в коттеджных посёлках «Солнечное озеро», «Дубравушка» и «Тандем», в садовом товариществе «Северный Садовод». Широкополосный доступ в интернет от «Ростелекома» также получили жители частного сектора Дзержинского района города Новосибирска по таким улицам, как Профилактическая, Музыкальная, Лирическая, Мелодичная, Гармоничная, Праздничная, Благодатная и Аллейная.

«Как показала практика последних месяцев, когда часть нашей жизни стала проходить в онлайн-режиме, без стабильно работающего интернета сейчас не обойтись. Благодаря тому, что мы расширяем зону присутствия и модернизируем линии связи, надёжная связь появляется даже в тех микрорайонах, где её раньше не было. А значит, можно спокойно работать, учиться и отдыхать дома, не испытывая при этом неудобств из-за скорости или надёжности соединения с интернетом», – отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители этих домохозяйств теперь могут пользоваться цифровыми услугами и сервисами «Ростелекома». Например, им стал доступен видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с обширной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, а также образовательного контента. Абоненты Wink могут выбрать один из трёх основных тарифных планов: «Трансформер», «Максимум», «Премиум». До конца сентября действует акция «Максимальный доступ», в рамках которой по тарифу «Трансформер» абонентам кроме базового пакета в 150 телеканалов предоставляется доступ к двенадцати мини-пакетам.

При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране – домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Подробнее о тарифах и условиях подключения – на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.

Автор:
Олеся Сметанникова

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интернет
Ростелеком

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