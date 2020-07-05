Большая трагедия маленького посёлка: что известно об убийстве восьмиклассником школьного завуча под Новосибирском

Фото СКР/Google Maps

В Мошковском районе Новосибирской области произошло жестокое убийство. Подозреваемым оказался ученик местной школы – по предварительной информации, восьмиклассник мог зарезать завуча при попытке ограбления. Сиб.фм собрал всю информацию о трагедии в одном материале.

Заместителя директора по воспитательной работе Смоленской СОШ Валентину Болдыреву убили в ночь с 8 на 9 июля. Как ранее сообщал Сиб.фм, учительница из села Смоленское Мошковского района Новосибирской области проживала в пристройке к основному зданию школы, которое находится на улице Победы, 17.

По информации правоохранительных органов, причастным к преступлению может быть подросток, который учится в той же школе – минувшей весной он закончил седьмой класс. Учитывая возраст подозреваемого – подростку 16 лет – он мог оставаться в одном из классов на второй год. Как сообщили Сиб.фм в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемого установили 9 июля – тогда же было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Также в СК подтвердили, что подозреваемый взят под арест на время следственных действий. В Мошковском районном суде Сиб.фм не прокомментировали эту информацию, также данных о заседании нет в картотеке дел. Впрочем, официальной информации по этому уголовному делу на данный момент не предоставлялось, так как подозреваемый не достиг совершеннолетия.

В Следственном комитете добавили, что информацию о местоположении подозреваемого предоставили его родственники.

«Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и сообщили о месте его нахождения в указанном посёлке. Подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято», – сообщили силовики.

В то же время местные жители рассказали Сиб.фм возможные версии случившегося. С их слов, причиной стало ограбление.

«Он убивать-то и не собирался. Он лез туда с очевидной целью – забрать ноутбук или деньги», – сообщил источник.

По тому небольшому количеству информации, которую сообщили Сиб.фм местные жители, можно предположить, что школьник пробрался ночью в жилище Валентины Болдыревой. Затем, пока он искал ценные вещи, женщина проснулась. Далее, по предварительным данным, педагог сообщила о происшествии родителям парня. Когда несовершеннолетний вор решил сбежать, то между ними завязалась борьба, в ходе которой Валентина Болдырева была смертельно ранена ножом.

На сайте школы сохранилась карточка Валентины Болдыревой. В ней сказано, что женщина проработала в учреждении 27 лет. По образованию погибшая была учителем начальных классов, а её общий стаж работы – 30 лет. Валентина Болдырева погибла в возрасте 56 лет.

Как сообщил Сиб.фм директор Смоленской СОШ, подобная трагедия происходит впервые с момента её открытия в 60-х годах прошлого столетия.

«Это нонсенс – раньше такого никогда у нас не происходило. Это что-то из ряда вон выходящее», – сказал Александр Авдеев.

Как сообщили Сиб.фм в региональном Министерстве образования, она также занимала должность социального педагога и работала с трудными подростками — в том числе и с предполагаемым убийцей. В минобре также сообщили, что создали комиссию, которая проведёт специальную проверку.

«9 июля 2020 министерством образования Новосибирской области создана рабочая группа и организован выезд в образовательную организацию с целью изучения вопроса по организации воспитательной работы, осуществлению психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся. В настоящее время ведётся рассмотрение предоставленных образовательной организацией документов», – сказано в сообщении министерства.

Как сообщил другой источник Сиб.фм, прощание с Валентиной Болдыревой состоится уже завтра, 11 июля. Время и место пока неизвестно.

Стоит отметить, что возраст подозреваемого неизбежно повлияет на наказание в случае, если его вина будет доказана. Как прокомментировал Сиб.фм новосибирский юрист Владимир Бузюргин, преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я, к сожалению, не знаком с этим случаем, но в целом отличия лишь в наказании. Если лицо достигло 14 лет, то состав преступления будет, если нет – то нет.

Сроки наказания для несовершеннолетних – не более 10 лет, а нижний предел наказания уменьшается вдвое. Соответственно, за это преступление наказание составляет от 3 до 10 лет лишения свободы.

Мера пресечения в виде ареста избирается только в исключительных случаях», – объяснил эксперт.

Отметим, что это не первый случай, когда школьники из Новосибирской области становятся фигурантами уголовных дел. Ранее несовершеннолетний житель села Покровка Купинского района сжёг школу. Это произошло 8 января текущего года. По версии следствия, парень не хотел возвращаться на занятия после новогодних каникул и решил пойти на крайние меры.

Школа сгорела дотла, а в отношении ученика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом). Часть 2 этой статьи предполагает возбуждение дела при достижении 14 лет. Последнее заседание в Купинском районном суде должно было пройти на прошлой неделе, 6 июля, однако его перенесли из-за неявки подсудимого. Продолжение процесса запланировано на 17 августа.