Больше 11000 заражённых коронавирусом умерли в России

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В России количество умерших от коронавируса пациентов продолжает увеличиваться; за последние сутки в стационарах скончались 174 больных COVID-19.

174 летальных исхода пациентов с коронавирусом зафиксировано в Росиии за последние 24 часа. Об этом сообщили 10 июля в федеральном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в России умерли 11017 больных коронавирусом.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. С началапандемии выздоровели 489 068 человек.