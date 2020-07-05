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Больше 80 человек с коронавирусом умерли в Новосибирской области за месяц

сегодня 21:58

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирской области за май скончались больше 80 человек с выявленной коронавирусной инфекцией; основной причиной смерти COVID-19 был у 47 пациентов.

В Новосибирской области за май умер 81 человек с выявленной коронавирусной инфекцией. Такие данные 10 июля опубликовал Росстат, сообщается на сайте ведомства.

По статистике, заражение коронавирусной инфекцией стало основной причиной смерти у 47 человек. Также Росстат сообщает о 34 пациентах, где в качестве причины указаны «прочие важные состояния».

Также Росстат подсчитал, что в России за май умерли 12452 человека, заражённых коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 оказался у 7444 человек, второстепенной — для 5008.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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