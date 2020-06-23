Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы в Мошковском районе
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Что-то тут не сходится: Росстат заявил о 47 умерших от коронавируса в Новосибирске, а оперштаб сообщал только о 28 погибших

вчера 23:07

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области в мае от коронавируса умерли 47 человек, подсчитал Росстат; в оперативном штабе сообщалось о 28 смертях за тот же месяц.

Коронавирус стал основной причиной смерти 47 человек в Новосибирской области в мае. Такие данные 10 июля привёл Росстат, сказано на сайте ведомства. Всего, по подсчётам статистиков, в Новосибирской области умер 81 человек, заболевший коронавирусом — у 34 из них причиной смерти стало другая болезнь.

Стоит отметить, что данные Росстата не совпадают с сообщениями новосибирского оперативного штаба. Если верить ежедневной статистике регионального штаба, то в области за май от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 28 человек. Это на 19 меньше, чем заявляет Росстат.

Также Новосибирская область оказалась на первом месте среди регионов СФО по смертности от коронавируса в мае. Вторую позицию занимает Красноярский край, где коронавирус стал основной причиной гибели 32 пациентов. Высокий показатель наблюдается и в Омской области — Росстат сообщает о 24 погибших от COVID-19 в мае.

Росстат подсчитал, что в России за май умерли 12452 человека, заражённых коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 оказался у 7444 человек, второстепенной — для 5008.

Напомним, ранее Сиб.фм обратил внимание на странную статистику заболевших коронавирусом в Новосибирской области: на протяжении месяца в регионе выявляли не меньше 102 и не больше 109 заболевших.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1373159
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
489931
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
111097
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
98418
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
85261
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
77213
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля
75883
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу