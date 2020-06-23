Что-то тут не сходится: Росстат заявил о 47 умерших от коронавируса в Новосибирске, а оперштаб сообщал только о 28 погибших

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирской области в мае от коронавируса умерли 47 человек, подсчитал Росстат; в оперативном штабе сообщалось о 28 смертях за тот же месяц.

Коронавирус стал основной причиной смерти 47 человек в Новосибирской области в мае. Такие данные 10 июля привёл Росстат, сказано на сайте ведомства. Всего, по подсчётам статистиков, в Новосибирской области умер 81 человек, заболевший коронавирусом — у 34 из них причиной смерти стало другая болезнь.

Стоит отметить, что данные Росстата не совпадают с сообщениями новосибирского оперативного штаба. Если верить ежедневной статистике регионального штаба, то в области за май от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 28 человек. Это на 19 меньше, чем заявляет Росстат.

Также Новосибирская область оказалась на первом месте среди регионов СФО по смертности от коронавируса в мае. Вторую позицию занимает Красноярский край, где коронавирус стал основной причиной гибели 32 пациентов. Высокий показатель наблюдается и в Омской области — Росстат сообщает о 24 погибших от COVID-19 в мае.

Росстат подсчитал, что в России за май умерли 12452 человека, заражённых коронавирусом. Основной причиной смерти COVID-19 оказался у 7444 человек, второстепенной — для 5008.

Напомним, ранее Сиб.фм обратил внимание на странную статистику заболевших коронавирусом в Новосибирской области: на протяжении месяца в регионе выявляли не меньше 102 и не больше 109 заболевших.