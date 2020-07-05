Дыхните в трубочку: в Новосибирске началась операция «Нетрезвый водитель»
Фото из открытых источников
ГИБДД Новосибирской области с 10 по 13 июля проводит на территории города операцию «Нетрезвый водитель»; экипажи будут работать в усиленном режиме.
В период с 10 по 13 июля на территории города Новосибирска проводится рейд "Нетрезвый водитель", в ходе которого экипажи дорожно-патрульной службы ориентированы на выявление водителей в состояние опьянения.
«За шесть месяцев 2020 года на территории города Новосибирска случилось 32 ДТП с участием нетрезвых водителей. Семь человек погибли и 44 получили травмы различной степени тяжести. Наблюдается рост количества ДТП с участием нетрезвых водителей на территории Калининского, Ленинского и Октябрьского района», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
В ходе профилактических мероприятий и ежедневной работы личным составом полка ДПС ГИБДД с начала года выявлено 1522 водителя в состоянии опьянения. Из них 697 водителей отказались проходить медосвидетельствование.
Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что в настоящее время, штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, составляет 30000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет.
Напомним, 7 июля пьяный школьник разбил несколько машин в Бердске.
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