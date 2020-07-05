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Дым столбом: спасатели 4 часа тушили пожар на даче под Новосибирском

сегодня 04:11

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В Новосибирской области загорелась дача; пожарным приходилось ездить за водой за 2 километра от места происшествия.

В дачном посёлке Мочище в Новосибирске загорелась дача. По информации МЧС, спасатели тушили пожар около четырех часов.

“В результате пожара огнем поврежден мансардный этаж и кровля пристройки. Доставка огнетушащих средств к месту осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 2 км”, — сообщила пресс-служба ведомства.

В тушении принимали 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Напомним, 10 июля новосибирские пожарные рассказали, что более 2500 раз приезжали на фейковые пожары.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
дача

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