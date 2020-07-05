Едва не линчевали: водитель врезался в припаркованные машины и спровоцировал драку в Новосибирске

Фото службы «АСТ-54»

Новосибирец устроил массовое ДТП в спальном районе; из-за происшествия завязалась драка.

В Октябрьском районе Новосибирске водитель «Лады» врезался сразу в три припаркованных автомобиля у дома по адресу улица Татьяны Снежиной, 29. Об этом сообщила служба «АСТ-54».

По сообщениям очевидцев, пострадали все четыре машины, включая автомобиль виновника. В одной из машин находились люди во время ДТП, но никто из них не пострадал.

Драма развернулась после происшествия. Водитель «Лады» пытался скрыться с места аварии, но жители многоэтажки задержали его, и между ними завязалась потасовка. Вскоре туда же подъехала группа людей, которые пытались увести мужчину и уверяли, что за рулём находился другой человек.

Напомним, 10 июля стало известно, что семья из Колывани попала в страшное ДТП в Новосибирской области.