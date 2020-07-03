ЕГЭ 2020: как узнать предварительные и окончательные результаты

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Основной период сдачи ЕГЭ из-за коронавируса в 2020 году проходит с 3 по 25 июля; предварительные результаты на портале ЕГЭ обычно доступны раньше максимальных сроков.

Официальные результаты ЕГЭ по каждому предмету можно узнать через школу или региональный орган управления образованием. Предварительные результаты можно узнать онлайн через специальный сервис на портале ЕГЭ, либо на сайте Госуслуг.

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2020

График сдачи экзаменов ЕГЭЖ по каждому предмету в 2020 году и сроки подведения итогов можно скачать по ссылке. Официальный день объявление результатов ЕГЭ:

География, Литература, Информатика и ИКТ — не позже 17 июля;

Русский язык (сдача 06.07) — не позже 20 июля;

Русский язык (сдача 07.07) — не позже 23 июля;

Математика (профильный уровень) — не позже 24 июля;

История, Физика — не позже 27 июля;

Обществознание, Химия — не позже 30 июля;

Биология — не позже 02 августа;

Иностранные языки (письменно) — не позже 02 августа;

Иностранные языки (устно) — не позже 02 августа;

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля (по всем предметам).

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какие предметы самые популярные у выпускников в этом году.