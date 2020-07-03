Ещё 28 человек умерли в Москве от коронавируса

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В оперативном штабе столицы сообщили об увеличении смертей от коронавируса; умерли ещё 28 человек.

В Москве умерли ещё 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале. Общее число умерших по статистике оперативного штаба в Москве достигло 4087.

По подсчетам московских властей, только в мае от коронавируса или от обострения хронических заболеваний на его фоне умерли 3,7 тысячи человек. Оперативный штаб сообщал о смерти в мае от коронавируса менее 2 тысяч человек. Сообщает Коммерсант.

Напомним, в Новосибирской области от коронавируса умерли уже 128 человек.