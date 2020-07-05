Ещё 6635 человек заразились коронавирусом в России

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6635 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 174 больных с COVID-19.

Ещё у 6635 человек в России за сутки подтвердился коронавирус. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 174 пациента. Об этом 10 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

По данным медиков, случаи заражения выявлены в 85 регионах страны.

🔸 Москва — 637

🔸 Санкт-Петербург — 300

🔸 Свердловская область — 275

🔸 Ханты-Мансийский АО — 263

🔸 Алтайский край — 240

🔸 Нижегородская область — 219

🔸 Иркутская область — 211

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 208

🔸 Московская область — 199

🔸 Мурманская область — 173

🔸 Челябинская область — 129

🔸 Красноярский край — 129

🔸 Воронежская область — 127

🔸 Архангельская область — 112

🔸 Новосибирская область — 111

🔸 Ульяновская область — 103

🔸 Хабаровский край — 100

🔸 Оренбургская область — 95

🔸 Омская область — 95

🔸 Волгоградская область — 94

🔸 Ростовская область — 92

🔸 Саратовская область — 92

🔸 Тюменская область — 85

🔸 Ставропольский край — 83

🔸 Республика Коми — 79

🔸 Самарская область — 77

🔸 Кемеровская область — 77

🔸 Томская область — 75

🔸 Сахалинская область — 68

🔸 Ивановская область — 67

🔸 Краснодарский край — 66

🔸 Тульская область — 64

🔸 Чувашская Республика — 61

🔸 Курганская область — 60

🔸 Пермский край — 57

🔸 Кировская область — 55

🔸 Приморский край — 55

🔸 Республика Саха (Якутия) — 54

🔸 Калужская область — 51

🔸 Ленинградская область — 50

🔸 Республика Хакасия — 49

🔸 Республика Башкортостан — 48

🔸 Орловская область — 47

🔸 Республика Дагестан — 47

🔸 Курская область — 46

🔸 Республика Калмыкия — 45

🔸 Республика Тыва — 45

🔸 Владимирская область — 44

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 44

🔸 Амурская область — 44

🔸 Тамбовская область — 43

🔸 Ярославская область — 43

🔸 Смоленская область — 42

🔸 Республика Бурятия — 41

🔸 Белгородская область — 40

🔸 Новгородская область — 40

🔸 Забайкальский край — 39

🔸 Рязанская область — 38

🔸 Республика Мордовия — 38

🔸 Камчатский край — 38

🔸 Брянская область — 36

🔸 Костромская область — 36

🔸 Астраханская область — 36

🔸 Республика Татарстан — 36

🔸 Псковская область — 35

🔸 Пензенская область — 35

🔸 Республика Карелия — 33

🔸 Липецкая область — 32

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 31

🔸 Республика Алтай — 31

🔸 Тверская область — 30

🔸 Удмуртская Республика — 29

🔸 Вологодская область — 28

🔸 Республика Марий Эл — 28

🔸 Республика Ингушетия — 25

🔸 Магаданская область — 23

🔸 Республика Адыгея — 18

🔸 Республика Северная Осетия — 16

🔸 Калининградская область — 13

🔸 Ненецкий АО — 12

🔸 Республика Крым — 11

🔸 Чеченская Республика — 5

🔸 Еврейская АО — 5

🔸 Чукотский АО — 1

🔸 Севастополь — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.