Ещё 6635 человек заразились коронавирусом в России
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6635 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 174 больных с COVID-19.
Ещё у 6635 человек в России за сутки подтвердился коронавирус. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 174 пациента. Об этом 10 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.
По данным медиков, случаи заражения выявлены в 85 регионах страны.
🔸 Москва — 637
🔸 Санкт-Петербург — 300
🔸 Свердловская область — 275
🔸 Ханты-Мансийский АО — 263
🔸 Алтайский край — 240
🔸 Нижегородская область — 219
🔸 Иркутская область — 211
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 208
🔸 Московская область — 199
🔸 Мурманская область — 173
🔸 Челябинская область — 129
🔸 Красноярский край — 129
🔸 Воронежская область — 127
🔸 Архангельская область — 112
🔸 Новосибирская область — 111
🔸 Ульяновская область — 103
🔸 Хабаровский край — 100
🔸 Оренбургская область — 95
🔸 Омская область — 95
🔸 Волгоградская область — 94
🔸 Ростовская область — 92
🔸 Саратовская область — 92
🔸 Тюменская область — 85
🔸 Ставропольский край — 83
🔸 Республика Коми — 79
🔸 Самарская область — 77
🔸 Кемеровская область — 77
🔸 Томская область — 75
🔸 Сахалинская область — 68
🔸 Ивановская область — 67
🔸 Краснодарский край — 66
🔸 Тульская область — 64
🔸 Чувашская Республика — 61
🔸 Курганская область — 60
🔸 Пермский край — 57
🔸 Кировская область — 55
🔸 Приморский край — 55
🔸 Республика Саха (Якутия) — 54
🔸 Калужская область — 51
🔸 Ленинградская область — 50
🔸 Республика Хакасия — 49
🔸 Республика Башкортостан — 48
🔸 Орловская область — 47
🔸 Республика Дагестан — 47
🔸 Курская область — 46
🔸 Республика Калмыкия — 45
🔸 Республика Тыва — 45
🔸 Владимирская область — 44
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 44
🔸 Амурская область — 44
🔸 Тамбовская область — 43
🔸 Ярославская область — 43
🔸 Смоленская область — 42
🔸 Республика Бурятия — 41
🔸 Белгородская область — 40
🔸 Новгородская область — 40
🔸 Забайкальский край — 39
🔸 Рязанская область — 38
🔸 Республика Мордовия — 38
🔸 Камчатский край — 38
🔸 Брянская область — 36
🔸 Костромская область — 36
🔸 Астраханская область — 36
🔸 Республика Татарстан — 36
🔸 Псковская область — 35
🔸 Пензенская область — 35
🔸 Республика Карелия — 33
🔸 Липецкая область — 32
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 31
🔸 Республика Алтай — 31
🔸 Тверская область — 30
🔸 Удмуртская Республика — 29
🔸 Вологодская область — 28
🔸 Республика Марий Эл — 28
🔸 Республика Ингушетия — 25
🔸 Магаданская область — 23
🔸 Республика Адыгея — 18
🔸 Республика Северная Осетия — 16
🔸 Калининградская область — 13
🔸 Ненецкий АО — 12
🔸 Республика Крым — 11
🔸 Чеченская Республика — 5
🔸 Еврейская АО — 5
🔸 Чукотский АО — 1
🔸 Севастополь — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.
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