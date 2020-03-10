Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Есть, чтобы похудеть: назван лучший жиросжигающий продукт

сегодня 09:26

Фото с сайта pixabay.com

Диетологи советуют каждый день есть авокадо, чтобы избавиться от лишнего веса; содержащиеся в нём микроэлементы ускоряют метаболизм.

Авокадо назван в списке продуктов, которые помогают при похудении. Его мякоть содержит огромное количество полезных витаминов и микроэлементов, способствующих улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сжиганию жира и похудению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на диетолога Ольгу Деккер.

По словам специалиста, в половинке авокадо содержится семь граммов клетчатки – это почти 30 процентов от дневной нормы. Кроме того, олеиновая кислота снижает уровень холестерина, а L-карнитин ускоряет метаболизм и помогает «сжигать» лишний вес.

Авокадо помогает худеть, несмотря на свою высокую калорийность. Секрет продукта – в легкоусвояемых мононенасыщенных жирах.

Напомним, ранее эксперты дали советы, как привести себя в форму к лету.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

похудение

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

769617
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
481753
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
211789
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
109640
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
97019
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
84385
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
76018
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля