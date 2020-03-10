Есть, чтобы похудеть: назван лучший жиросжигающий продукт

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Диетологи советуют каждый день есть авокадо, чтобы избавиться от лишнего веса; содержащиеся в нём микроэлементы ускоряют метаболизм.

Авокадо назван в списке продуктов, которые помогают при похудении. Его мякоть содержит огромное количество полезных витаминов и микроэлементов, способствующих улучшению работы желудочно-кишечного тракта, сжиганию жира и похудению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на диетолога Ольгу Деккер.

По словам специалиста, в половинке авокадо содержится семь граммов клетчатки – это почти 30 процентов от дневной нормы. Кроме того, олеиновая кислота снижает уровень холестерина, а L-карнитин ускоряет метаболизм и помогает «сжигать» лишний вес.

Авокадо помогает худеть, несмотря на свою высокую калорийность. Секрет продукта – в легкоусвояемых мононенасыщенных жирах.

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