Формула-1, гран-при Австрии 10-12 июля: время начала квалификации и гонки в Шпильберге

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В австрийском Шпильберге 10 июля начнётся второй этап автогонок «Формула-1»; Сиб.фм публикует программу соревнований.

В австрийском городе Шпильберг с 10 по 12 июня пройдёт второй этап автогонок «Формула-1». Телеканал «Матч.ТВ» и спортивный портал «Чемпионат» будут вести трансляцию соревнований.

Время новосибирское (МСК +4, СЕТ +6, UTС +7 часов).

Гран-при Штирии. Шпильберг.

10, 11 июля свободная практика;

11 июля в 20:00 квалификация;

12 июля в 20:10 Гран-при Штирии. Гонка (71 круг, 306.452 километра)

Стоит отметить, что сезон автогонок «Формула-1» начался позже запланированного графика из-за пандемии коронавируса. Гран-при Канады перенесли с 14 июня на начало июля по решению организаторов.

В минувшие выходные прошла первая гонка, по итогам которой в «Личном зачёте» лидирует финский пилот Валттери Боттас, у него 25 очков. Спортсмен из Монако Шарль Леклер с 18 очками расположился на второй строчке, на третьей – Ландо Норрис из Великобритании – 16 очков.

Примечательно, что сейчас на четвёртой строчке личного зачёта находится шестикратный чемпион мира «Формула-1» Льюис Хемилтон, у него 12 очков.

Только один гонщик представляет Россию на соревнованиях – Даниил Квят. Сейчас он занимает 12-ю строчку.

В списке «Кубок конструкторов» лидируют команды: Mercedes AMG F1 (37 очков), McLaren (26), Scuderia Ferrari (19).

Напомним, 6 марта Сиб.фм опубликовали полное расписание этапов Гран-при.