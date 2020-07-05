Хотят лишить родительских прав: подписчики возненавидели новосибирскую блогершу за приготовление медуз

Фото @maripulya

Неравнодушные хотят лишить блогершу из Новосибирска родительских прав за то, что она жарила медузу при своих детях; неизвестные составили петицию и собрали уже 500 подписей.

Блогер из Новосибирска Марина Трубицына рассказала о людях, которые хотят лишить её родительских прав из-за того, что она пожарила медузу на сковородке на глазах у собственных детей. Об этом она написала на своей странице в instagram.

По словам Трубицыной, неизвестные составили петицию за лишение её родительских прав. Документ собрал более 500 подписей.

Неизвестные пишут блоггерше грубые сообщения с осуждениями за жестокое обращение с животными. Кто-то даже составлял заявление в полицию с жалобой на Трубицыну.

В ответ блогерша заявила, что медуза была мёртвой и напомнила подписчикам о двойных стандартах в вопросах употребления животных в пищу. Женщина отметила, что иной человек предпочитает не есть кошек, но не прочь полакомиться мясом рака или кролика, а в Перу едят милых Альпак и Лам.

Напомним, 8 июня популярная мама-блогер из Новосибирска рассказала о "бытовухе" в instagram.