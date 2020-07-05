«Казалось всё сладким»: личная история пациентки ковидного госпиталя о борьбе с коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В России продолжается пандемия СОVID-19. По данным на 10 июля, в стране с заболеванием столкнулся 707 301 человек. Из них в активной фазе болезни находятся 215 142 пациента. За каждым заражением кроется своя история. Симптомы варьируются от лёгких, похожих на небольшую простуду, до внезапных, но очень тяжёлых смертей. Корреспондент Сиб.фм, оказавшись в «красной» зоне специализированного медучреждения, поговорил с сибирячкой, которая приняла на себя инфекционный удар.

Жительница Ордынского района Новосибирской области Полина не ожидала, что столкнётся с коронавирусом. Сначала она лечилась в медучреждении райцентра, затем её перевели в инфекционный госпиталь и подключили к кислороду. Сибирячка прошла через ряд процедур, связанных с борьбой с инфекцией. На беседу с корреспондентом Сиб.фм женщина согласилась неохотно – неудобно перед знакомыми.

«Сказать точно, где я заразилась, не могу. Соблюдала меры предосторожности – носила маску, мыла руки. Может быть, где-то не доглядела», – вспоминает Полина.

Она признаётся, что на собственном опыте убедилась в том, что коронавирус – не фейк.

«Вообще у меня не было никогда особых проблем со здоровьем. Заболевание начало проявлять себя мгновенно, как по щелчку. Сначала резко поднялась температура, которая держалась несколько дней. Казалось бы, с утра была вполне нормальным человеком, а несколько часов спустя уже была больна. Затем пропало обоняние и всё казалось сладким. Я позвонила в скорую, и меня госпитализировали в Ордынскую ЦРБ. Очень надеялась, что у меня всё быстро пройдёт, а затем стало труднее дышать», – рассказывает женщина.

В больнице ей сделали тест и подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции.

«Назначили лечение, но поскольку появилась одышка и начала развиваться пневмония, медики из райцентра приняли решение – перевести меня в город, в 11-ю больницу. Тут сразу подключили к кислороду, назначили антибиотики – таблетки, уколы, капельницы», – продолжает собеседница.

Полина разговаривает с трудом. После каждой фразы она делает паузу и извиняется за то, что ей дышать ещё тяжело. Кашель остался, но уже не такой удушающий. Время от времени ей измеряют уровень кислорода в крови. Пульсоксиметр (прибор для измерения содержания кислорода в крови, – примечание Сиб.фм) на протяжении нескольких дней показывает 90 %. Сибирячка находится под постоянным медицинским контролем.

«Сейчас чувствуется дикая слабость в теле. Для меня дойти до туалета и обратно, – подвиг. Аппетита нет никакого, а надо хоть что-то съесть, но еда даётся с трудом. Сейчас начало возвращаться обоняние, а когда оно пропало, приходилось есть с большой неохотой. Было ощущение, что жуёшь траву – ни вкуса, ни запаха не чувствуешь», – рассказывает о своём самочувствии женщина.

Её соседки по палате, как и она, находятся на кислородной поддержке. В день беседы одну из них выписали, потому что мазки показали отрицательный результат.

Сколько лежать Полине – неизвестно. Медики говорят, что болезнь ведёт себя непредсказуемо.

«Я знаю, что коронавирус может оставить в организме нежелательные последствия, очень надеюсь, что всё обойдётся. Всем хочу пожелать терпения, тогда и вирус переживём», – заключает сибирячка.

Напомним, 9 июля в Минздраве рассказали, кому поставят вакцину от коронавируса.