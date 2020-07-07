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Каждый будний день новосибирцы получают по ящику лимонада от Нового Радио

сегодня 09:00

Фото: "Выбери Радио" в Новосибирске

Этим летом Новое Радио запустило по-настоящему освежающую акцию «Летний фреш-хит»; каждый житель Новосибирска может получить классный приз — ящик вкуснейшего лимонада!

Для победы в акции необходимо зайти в группу Нового Радио 100.0 FM во Вконтакте и запомнить музыкальную новинку, которая выложена на стене сообщества. Как только песня прозвучит в эфире Нового Радио, необходимо написать комментарий к специальному посту в группе. Слушатель, который будет самым первым, станет победителем дня и получит целый ящик лимонада! Розыгрыш проходит по будням.

Уже определено 30 победителей, которые забрали 180 литров лимонада!

Подробности в официальной группе Нового Радио Вконтакте.

Возрастные ограничения 12+

Партнёр проекта — ювелирный салон «Дамский Угодник». Ювелирный салон «Дамский Угодник» представляет огромный ассортимент обручальных и помолвочных колец. Дамский Угодник — это десятки коллекций, сотни моделей уникальных украшений от лучших российских и зарубежных брендов. А цены приятно удивят!

Красный проспект, 88, — ювелирный салон Дамский Угодник.

Автор:
Олеся Сметанникова

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