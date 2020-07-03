Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 10 июля
Фото оперативного штаба
Больше 100 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончались 128 человек.
По состоянию на 10 июля в Новосибирской области зарегистрирован 6932 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 101 новый случай.
Также в штабе сообщили, что скончались ещё четыре пациента. Это мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38, 56 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 128 человек.
Из стационаров выписаны ещё 170 пациентов. За время эпидемии в регионе вылечились 4677 человек.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают