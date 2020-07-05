Коронавирус нашли в детском саду в Омске: заболели воспитанники

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В Омской области из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин детский сад в селе Славянка; вирус нашли у заведующей и детей.

В селе Славянка Нововаршавского района Омской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад. Об этом сообщает «Город55» со ссылкой на родителей воспитанников.

По словам жителей села, заведующая детским садом заразилась коронавирусом от мужа-вахтовика, но, несмотря на признаки болезни, продолжала ходить на работу и встречала детей без масок и перчаток.

Со 2 июля детский сад закрыт. Официальная причина – все воспитатели одновременно ушли в отпуск. Около 40 человек из числа контактных лиц оказались на карантине. Им выдано предписание о соблюдении самоизоляции. По словам жителей села, из десяти последних проб четыре оказались положительными: у одного воспитателя, у родителя и у двоих детей.

«Село Славянка сейчас планируют закрыть на карантин, потому что есть результаты анализов с подтверждённым вирусом среди круга контактировавших с заведующей детского сада. И это не всё, потому что анализы взяли только у одной трети. Остальных наблюдают медики, их анализы будут готовы в течение следующей недели!» – сообщила собеседница издания.

В комитете по образованию подтвердили, что заведующая действительно больна коронавирусом, но не смогли сообщить, сколько людей контактировали с ней.

«18 июня была получена информацию от заведующей Славянским детским садом о том, что 21 июня её супруг возвращается из другого региона. С этой даты руководителю дошкольной образовательной организации было рекомендовано соблюдение режима самоизоляции и управление деятельностью организации в дистанционном режиме», – сообщили в ведомстве.

Чиновники также добавили, что заведующая 25 июня почувствовала себя плохо, а 26 июня вышла на больничный. Коронавирус у неё выявили позднее.

По факту случившегося проводится служебное расследование. В комитете также рассказали, что женщина переносит заболевание бессимптомно. У детей симптомов также не было.

Напомним, 8 июля в Омской области оставался единственный чистый от коронавируса район.