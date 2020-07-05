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Коронавирус пошёл на спад: оперштаб назвал регионы с наименьшими приростом больных COVID-19

сегодня 18:20

Фото Pixabay.com

Наименьшие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки зафиксированы в Москве, Московской области и Чечне; в Москве суточный прирост новых случаев коронавируса снизился почти вдвое по сравнению с цифрами, которые были месяц назад.

Коронавирус пошёл на спад в ряде регионов России. Число заболевших за сутки в процентном соотношении больше всего уменьшилось в Москве и Московской области, а также республике Чечня. Об этом 10 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В этих регионах темп прироста новых заболевших за сутки составил 0,3%. Следом за ними идет город Севастополь с показателем 0,4%, затем Брянская и Калининградская области, где он составил 0,5%. Также низкая динамика заболеваемости отмечена в Пензенской области, Республике Дагестан — 0,6%, и в Чукотском автономном округе — 0,7%.

По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович избежать второй волны в России можно при соблюдении мер безопасности.

В Москве за сутки с 9 по 10 июля зафиксировано 637 новых случаев коронавируса, в Московской области — 199, в Чечне – 5.

Месяц назад, 10 июня, цифры за сутки выглядели так: Москва 1195, Московская область – 735, Чечня — 16 новых случаев.

Москва пока находится на первом месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом, однако динамика положительная – число новых случаев снижается. С 13 июля в столице планируют отменить масочный режим.

В то же время есть регионы, где наоборот, отмечены новые очаги и вспышки, число заболевших там растёт. Так в Алтайском крае за сутки выявили 240 заразившихся коронавирусом, тогда как месяц назад, 10 июня, таких случаев было всего 66.

Напомним, по данным на 10 июля коронавирус в России за сутки подтвердился у 6 635 человек.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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