Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 11 июля - продление карантинных мер в Монголии, первое одобренное лекарство в Австралии, режим ЧС в Италии
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В Италии режим ЧС могут продлить до конца года, в Узбекистане приостановили внутреннее пассажирское сообщение, в Австралии одобрили первый препарат для лечения коронавируса; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 11 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 12 276 214 человек, из которых 555 515 — умерли, 6 748 698 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
МИР
|
12 276 214
|
235 710
|
555 515
|
6 748 698
|
США
|
3 117 946
|
63 247
|
133 290
|
969 111
|
БРАЗИЛИЯ
|
1 755 779
|
42 619
|
69 184
|
1 171 447
|
ИНДИЯ
|
793 802
|
26 506
|
21 604
|
495 513
Продление ограничительных мер в Монголии
Власти Монголии продлили режим повышенной готовности до 31 июля. Это решение было принято из-за распространения коронавируса. За время пандемии в стране выявили 227 случаев инфицирования, 197 пациентов уже поправились. В настоящее время около 3 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением.
С 11 марта в Монголии приостановлены международные регулярные авиарейсы, железнодорожные перевозки, для иностранцев и лиц без гражданства запрещено передвижение через КПП на российско-монгольской границе. Кроме того, на западе страны два человека заболели бубонной чумой.
Внутренние перевозки в Узбекистане
Минтранс Узбекистана с 13 июля приостановил внутреннее транспортное сообщение. Причиной стало увеличение случаев заражения COVID-19. Также в республике ввели режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, закрыты вещевые рынки, крупные ТЦ, спортивные залы, бассейны, кафе и рестораны, санатории, детские сады и лагеря.
Передвигаться на личном транспорте без спецразрешения можно будет только по утрам (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 17.00 до 20.00).
Отмена карантина для въезжающих в Норвегию
Власти Норвегии отменили самоизоляцию для въезжающих в королевство из ряда стран ЕС. В список стран вошли практически все страны союза. Обязательная самоизоляция остаётся для граждан Португалии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии и Люксембурга. Каждые две недели список государств будет пересматриваться.
Первое одобренное лекарство от коронавируса в Австралии
В Австралии официально разрешили применять противовирусный препарат "Ремдесивир" при лечении коронавируса. Лекарство будут давать взрослым и подросткам с тяжелым течением COVID-19. По прогнозам властей, этот препарат поможет сократить время пребывания в больнице.
Лекарство "Ремдесивир" было разработано для борьбы с лихорадкой Эбола, но не показало свою эффективность. Однако позже препарат помог больным SARS и MERS.
Режим ЧС в Италии
Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что режим чрезвычайной ситуации может быть продлён до конца года. Официально решение еще не приняли. До этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что карантинные меры, скорее всего, будут продлены.
Ранее, 9 июля, в страну запретили въезд гражданам 13 государств с неблагоприятной эпидобстановкой. В этот список вошли Армения, Молдавия, Бразилия, Бангладеш. На данный момент в Италию могут беспрепятственно въезжать граждане ЕС и Шенгенской зоны.
Напомним, 10 июля стало известно, что Россия может возобновить авиасообщение с рядом стран.
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