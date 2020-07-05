Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 11 июля - продление карантинных мер в Монголии, первое одобренное лекарство в Австралии, режим ЧС в Италии

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В Италии режим ЧС могут продлить до конца года, в Узбекистане приостановили внутреннее пассажирское сообщение, в Австралии одобрили первый препарат для лечения коронавируса; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 11 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 12 276 214 человек, из которых 555 515 — умерли, 6 748 698 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ МИР 12 276 214 235 710 555 515 6 748 698 США 3 117 946 63 247 133 290 969 111 БРАЗИЛИЯ 1 755 779 42 619 69 184 1 171 447 ИНДИЯ 793 802 26 506 21 604 495 513



Продление ограничительных мер в Монголии

Власти Монголии продлили режим повышенной готовности до 31 июля. Это решение было принято из-за распространения коронавируса. За время пандемии в стране выявили 227 случаев инфицирования, 197 пациентов уже поправились. В настоящее время около 3 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением.

С 11 марта в Монголии приостановлены международные регулярные авиарейсы, железнодорожные перевозки, для иностранцев и лиц без гражданства запрещено передвижение через КПП на российско-монгольской границе. Кроме того, на западе страны два человека заболели бубонной чумой.

Внутренние перевозки в Узбекистане

Минтранс Узбекистана с 13 июля приостановил внутреннее транспортное сообщение. Причиной стало увеличение случаев заражения COVID-19. Также в республике ввели режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, закрыты вещевые рынки, крупные ТЦ, спортивные залы, бассейны, кафе и рестораны, санатории, детские сады и лагеря.

Передвигаться на личном транспорте без спецразрешения можно будет только по утрам (с 7.00 до 10.00) и вечером (с 17.00 до 20.00).

Отмена карантина для въезжающих в Норвегию

Власти Норвегии отменили самоизоляцию для въезжающих в королевство из ряда стран ЕС. В список стран вошли практически все страны союза. Обязательная самоизоляция остаётся для граждан Португалии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии и Люксембурга. Каждые две недели список государств будет пересматриваться.

Первое одобренное лекарство от коронавируса в Австралии

В Австралии официально разрешили применять противовирусный препарат "Ремдесивир" при лечении коронавируса. Лекарство будут давать взрослым и подросткам с тяжелым течением COVID-19. По прогнозам властей, этот препарат поможет сократить время пребывания в больнице.

Лекарство "Ремдесивир" было разработано для борьбы с лихорадкой Эбола, но не показало свою эффективность. Однако позже препарат помог больным SARS и MERS.

Режим ЧС в Италии

Итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что режим чрезвычайной ситуации может быть продлён до конца года. Официально решение еще не приняли. До этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявлял, что карантинные меры, скорее всего, будут продлены.

Ранее, 9 июля, в страну запретили въезд гражданам 13 государств с неблагоприятной эпидобстановкой. В этот список вошли Армения, Молдавия, Бразилия, Бангладеш. На данный момент в Италию могут беспрепятственно въезжать граждане ЕС и Шенгенской зоны.

Напомним, 10 июля стало известно, что Россия может возобновить авиасообщение с рядом стран.