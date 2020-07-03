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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля

сегодня 01:02

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/Михаил Докукин/оперативный штаб

Почти 7 тысяч новосибирцев заражены коронавирусом, скончались около 130 человек, а семьям погибших от инфекции медиков начали выплачивать компенсации; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 101 новосибирец заразился коронавирусом

По состоянию на 10 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6932 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Число заболевших детей в области увеличилось до 410. Выздоровели за время эпидемии 4677 человек.

Умерли ещё четверо

По данным оперштаба, это мужчина в возрасте 60 лет и три женщины в возрасте 38, 56 и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 128 человек. В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Семьям умерших медиков выплачивают страховку

Об этом Сиб.фм сообщили в региональном отделении ФСС. Компенсации получили уже две семьи — около 3 миллионов рублей каждая. Ещё две семьи находятся в ожидании.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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