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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 11:00 10 июля

сегодня 11:08

Фото Pixabay, пресс-службы минздрава Новосибирской области, Густаво Зырянова, Михаила Докукина, коллаж Сиб.фм

Рекорд по суточной смертности поставлен в Новосибирской области 10 июля – от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек; в полку заразившихся – тоже серьёзное пополнение.

Сразу пять пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области за минувшие сутки. Это рекордный показатель с начала пандемии.

По данным регионального оперативного штаба на утро 10 июля, в области выявлено 7 043 случая инфицирования СOVID-19. У 111 человек заражение подтвердилось за последние сутки. Среди заболевших – 412 детей.

Пятерых пациентов медикам не удалось спасти. Скончались трое мужчин в возрасте 51, 69 и 73 лет и две женщины 62 и 77 лет.

«Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека», – констатировали в оперативном штабе.

В отделениях реанимации на сегодняшний день находятся 85 человек. 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 220. В больницы районов области госпитализированы 725 человек.

По данным на 10 июля, под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27 672 человека сняты с меднаблюдения.

С начала пандемии в Новосибирской области провели 241 242 теста на коронавирус.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не исключили возможность возвращения к введению ограничений из-за коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Новосибирская область
коронавирус

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