Коронавирус в России: последние новости о COVID-2019 к 11 июля - вспышка в томском политехе, смерть медика в Приамурье, продление самоизоляции в Иркутской области

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org

В томском политехе несколько студентов заразились коронавирусом, в Приамурье впервые погиб медработник с COVID-2019, у четверти жителей новосибирской деревни нашли пневмонию; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 11 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 713 936 человек, из которых 11 017 — умерли, 489 068 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 713 936 6 635 11 017 489 068 МОСКВА 228 000 637 4 087 163 093 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 60 107 199 992 40 299 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26 981 300 1 541 20 890

Вспышка в томском политехе

В общежитии Томского политехнического университета (ТПУ) четыре студента заразились коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Сначала COVID-19 был обнаружен у одного ученика. После у троих студентов из числа контактных лиц также диагностировали инфекцию. По данным на 10 июля, все заболевшие переносят вирус в лёгкой форме. Еще восемь человек направлены в обсерватор для наблюдения за их состоянием.

Закрывать общежитие на карантин не собираются, однако внутри помещения усилены меры безопасности: на входе проверяют температуру, регулярно проводят дезинфекцию.

Заражение в новосибирской деревне

В деревне Чичканка Усть-Таркского района Новосибирской области семеро из тридцати жителей госпитализированы с двухсторонней пневмонией. На территории села ввели карантин, у всех проживающих в населённом пункте взяли тест на коронавирус.

Заболевшие отправлены в райбольницу. Компьютерная томография подтвердила диагноз “двухсторонняя пневмония”. Из всех госпитализированных только у одного тяжёлое состояние. По данным на 10 июля, у двух из семи человек коронавирус не выявлен, остальные пять тестов ещё не готовы. В деревню закрыт въезд, администрация обеспечивает жителей продуктами питания.

Смерть ветерана на Алтае

В Республике Алтай скончался 93-летний ветеран ВОВ с коронавирусом. На фоне заражения у фронтовика началась пневмония, также у него были сопутствующие заболевания. Инфекция подтвердилась у мужчины 14 июня. В последнее время ветеран находился на ИВЛ, но врачи не смогли спасти его.

С начала пандемии в регионе заболели 1036 человек, из них пять – умерли, 484 – выздоровели.

Гибель первого медика в Приамурье

В Приамурье впервые скончался медик с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов у себя в Instagram. Погиб врач-кардиолог станции "Скорой помощи" в Благовещенске Андрей Котенков. Власти региона пообещали, что семья погибшего получит помощь из местного бюджета.

Всего в области зафиксированы 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.

Продление изоляции для пожилых людей в Иркутской области

Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для людей с хроническим заболеваниями. Ограничения будут действовать до 26 июля. Все жители региона должны носить маски.

Вместе с тем в области отменили двухнедельную обсервацию для вахтовиков, которые имеют антитела к коронавирусу. 10 июля в регионе хотели открыть детские лагеря, но из-за сложной ситуации с распространением COVID-2019 решение перенесли на неопределённый срок.

Напомним, 9 июля власти Москвы объявили о скорой отмене масочного режима в столице.