Коронавирус в России: последние новости о COVID-2019 к 11 июля - вспышка в томском политехе, смерть медика в Приамурье, продление самоизоляции в Иркутской области
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org
В томском политехе несколько студентов заразились коронавирусом, в Приамурье впервые погиб медработник с COVID-2019, у четверти жителей новосибирской деревни нашли пневмонию; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 11 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 713 936 человек, из которых 11 017 — умерли, 489 068 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
РОССИЯ
|
713 936
|
6 635
|
11 017
|
489 068
|
МОСКВА
|
228 000
|
637
|
4 087
|
163 093
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
60 107
|
199
|
992
|
40 299
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
26 981
|
300
|
1 541
|
20 890
Вспышка в томском политехе
В общежитии Томского политехнического университета (ТПУ) четыре студента заразились коронавирусом. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Сначала COVID-19 был обнаружен у одного ученика. После у троих студентов из числа контактных лиц также диагностировали инфекцию. По данным на 10 июля, все заболевшие переносят вирус в лёгкой форме. Еще восемь человек направлены в обсерватор для наблюдения за их состоянием.
Закрывать общежитие на карантин не собираются, однако внутри помещения усилены меры безопасности: на входе проверяют температуру, регулярно проводят дезинфекцию.
Заражение в новосибирской деревне
В деревне Чичканка Усть-Таркского района Новосибирской области семеро из тридцати жителей госпитализированы с двухсторонней пневмонией. На территории села ввели карантин, у всех проживающих в населённом пункте взяли тест на коронавирус.
Заболевшие отправлены в райбольницу. Компьютерная томография подтвердила диагноз “двухсторонняя пневмония”. Из всех госпитализированных только у одного тяжёлое состояние. По данным на 10 июля, у двух из семи человек коронавирус не выявлен, остальные пять тестов ещё не готовы. В деревню закрыт въезд, администрация обеспечивает жителей продуктами питания.
Смерть ветерана на Алтае
В Республике Алтай скончался 93-летний ветеран ВОВ с коронавирусом. На фоне заражения у фронтовика началась пневмония, также у него были сопутствующие заболевания. Инфекция подтвердилась у мужчины 14 июня. В последнее время ветеран находился на ИВЛ, но врачи не смогли спасти его.
С начала пандемии в регионе заболели 1036 человек, из них пять – умерли, 484 – выздоровели.
Гибель первого медика в Приамурье
В Приамурье впервые скончался медик с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов у себя в Instagram. Погиб врач-кардиолог станции "Скорой помощи" в Благовещенске Андрей Котенков. Власти региона пообещали, что семья погибшего получит помощь из местного бюджета.
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Сегодня у нас грустная новость — появился первый погибший врач, в анамнезе был установлен covid.
Всего в области зафиксированы 2019 случаев заболевания, 917 человек выздоровели, 20 пациентов скончались.
Продление изоляции для пожилых людей в Иркутской области
Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и для людей с хроническим заболеваниями. Ограничения будут действовать до 26 июля. Все жители региона должны носить маски.
Вместе с тем в области отменили двухнедельную обсервацию для вахтовиков, которые имеют антитела к коронавирусу. 10 июля в регионе хотели открыть детские лагеря, но из-за сложной ситуации с распространением COVID-2019 решение перенесли на неопределённый срок.
Напомним, 9 июля власти Москвы объявили о скорой отмене масочного режима в столице.
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