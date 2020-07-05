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Линейка 1 сентября: в Минпросвещения назвали условия проведения

сегодня 15:31

Фото с сайта pixabay.com

В Минпросвещения заявили, что проведение линеек 1 сентября будет зависеть от эпидобстановки в регионах; в ведомстве отметили, что ситуация прояснится в ближайшее время.

Формат торжественной линейки 1 сентября будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что школьные линейки планируется провести в «другом формате» в 2020 году, не уточнив, что имеется в виду.

При этом Роспотребнадзор рекомендует отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики заражения коронавирусом.

Напомним, 10 июля в Новосибирской области поставлен рекорд по суточной смертности от коронавируса.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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