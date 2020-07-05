Кафе и столовым в Новосибирске разрешили выносить столы прямо на тротуары

Фото Густаво Зырянова, Софии Березовской / Сиб.фм

Власти Новосибирска разрешили представителям сферы общепита выносить столы и стулья прямо на тротуары рядом со стационарными объектами; мэрия не будет брать плату за использование муниципальных земель.

Предприниматели Новосибирска получили право использовать муниципальные земли в качестве площадки под летние кафе. Столики и стулья они могут выносить из стационарных объектов прямо на тротуары с условием соблюдения требований Роспотребнадзора и учётом прав пешеходов. Об этом во время традиционного часа прессы заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 10 июля.

По словам градоначальника, эта мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, который вынужден был на несколько месяцев приостановить работу из-за коронавируса. После снятия ряда ограничений летние кафе и веранды смогли возобновить работу, но далеко не все предприятия Новосибирска имеют территорию для работы на свежем воздухе. Поэтому мэрия решила пойти навстречу таким объектам общепита и разрешить им использовать для размещения столов городские земли.

Анатолий Локоть подчеркнул, что плата за использование участков земли взиматься не будет. При этом сам механизм будет действовать только до 30 сентября.

Также на пресс-конференции прозвучало, что при установке столов в зоне тротуаров должны учитываться интересы пешеходов – расстояние от мебели «летников» до конца тротуара должно быть не меньше 2,5 метра.

По данным мэрии, о готовности воспользоваться такой формой поддержки мэрию уже уведомили 10 предпринимателей, ожидаются заявки ещё от 200 представителей малого и среднего бизнеса.

Напомним, 6 июля губернатор Новосибирской области разрешил летним кафе и верандам в Новосибирске возобновить работу.