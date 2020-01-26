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Мгновенная смерть: электричка сбила двух человек под Новосибирском

сегодня 21:23

Фото "Инцидент Новосибирск"

Двое человек погибли в результате столкновения с электричкой в Новосибирской области; специалисты устанавливают личности погибших.

Электричка сбила двух человека в Коченёвском районе Новосибирской области. Об этом сообщает публичное сообщество “Инцидент Новосибирск”.

Инцидент произошёл на станции метро Чик в одноимённом посёлке.

Сейчас устанавливаются подробности произошедшего, также выясняются личности погибших. В транспортной полиции подтвердили факт наезда на пешеходов, но отказались комментировать произошедшее.

Напомним, 25 января поезд сбил подростка из Новосибирска.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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