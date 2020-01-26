Мгновенная смерть: электричка сбила двух человек под Новосибирском
Фото "Инцидент Новосибирск"
Двое человек погибли в результате столкновения с электричкой в Новосибирской области; специалисты устанавливают личности погибших.
Электричка сбила двух человека в Коченёвском районе Новосибирской области. Об этом сообщает публичное сообщество “Инцидент Новосибирск”.
Инцидент произошёл на станции метро Чик в одноимённом посёлке.
Сейчас устанавливаются подробности произошедшего, также выясняются личности погибших. В транспортной полиции подтвердили факт наезда на пешеходов, но отказались комментировать произошедшее.
Напомним, 25 января поезд сбил подростка из Новосибирска.
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