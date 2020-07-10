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Срок действия просроченных прав продлили до конца года

вчера 23:14

Фото с сайта pixabay.com

Подлежащие замене водительские права можно будет использовать до конца 2020 года по решению МВД; приказ начнёт действовать с 11 июля.

МВД продлили до конца года действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истёк срок действия в период карантинных мер. Об этом сообщает “Российская газета”.

Соответствующий приказ вступит в действие 11 июля.

Имеются в виду документы, срок действия которых истёк в период с 1 февраля до 15 июля, они остаются действительными до 31 декабря.

Предполагается, что такое решение было принято с целью предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, 9 июля началось строительство новой дороги в Новосибирской области.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

МВД

Комментарии

10.07.20 в 23:46

попов аи

права истекают 31. 07 не могу заменить тк очереди больше 2 месяца калужск обл. что делать

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