"На берегу остались вещи и мопед": в Новосибирской области ищут двух пропавших парней

Фото СУ СКР по Новосибирской области

Двое молодых людей — 17 и 18 лет — пропали в Новосибирской области; в последний раз их купающимися в реке Тара.

Новосибирские следователи начали проверку по факту исчезновения двух молодых людей — 17-летнего Егора Маслакова и 18-летнего Сергея Клыкова. Их вещи были обнаружены на берегу реки Тара в Кыштовском районе области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Днём 8 июля парни ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. На правом берегу реки Тара в селе Кыштовка были обнаружены их личные вещи, телефоны, мопед. В рамках проведения проверки следователями и следователями-криминалистами СКР произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, которые рассказали, что видели двух молодых людей, плавающих на старом бревне.

По информации пресс-службы СУ СКР, сейчас проводятся поисковые мероприятия в пойме реки Тара, вниз по течению от места обнаружения личных вещей пропавших, с использованием плавательных средств и специальных приспособлений, с привлечением волонтеров, сотрудников полиции, МЧС, администрации, жителей села Кыштовка, также перегорожено неводом русло реки Тара.

"Ход проверки сообщения о безвестном исчезновении подростков находится на контроле следственного управления", — уточнили в ведомстве.

Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Маслакова Егора и Клыкова Сергея, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Напомним, в Новосибирской области десятые сутки продолжаются поиски пропавшего подростка с аутизмом.