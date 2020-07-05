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На два месяца в СИЗО: суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

сегодня 18:46

Фото СК РФ и администрации Хабаровского края

Басманный суд Москвы санкционировал арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала; его подозревают в организации убийств.

Сегодня Басманный суд Москвы отправил в СИЗО губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он арестован до 9 сентября. Заседание прошло в закрытом режиме.

Во время заседания Фургал назвал себя бывшим губернатором, сообщает «Медуза».

«Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», – сказал он в ответ на вопрос судьи о месте работы.

Сергея Фургала, возглавляющего регион с осени 2018 года, задержали в Хабаровске утром 9 июля. Следственный комитет объявил, что он подозревается в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Обвинения строятся на показаниях ранее арестованных соучастников преступлений. Сам Фургал вину не признаёт.

Напомним, видео задержания Фургала попало в сеть.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

арест
ФСБ
Следственный комитет
Хабаровский край

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