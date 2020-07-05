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Наказание чиновников за оскорбление граждан: за хамство и унижение вводят новые штрафы

сегодня 17:05

Фото Pixabay.com

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан; в законопроекте также расширено понятие «оскорбление».

Сейчас нормы по штрафам за оскорбление чиновником в КоАП РФ нет, поэтому наказание для них назначается по общим правилам. По утвержденному варианту поправок за оскорбление чиновником последует штраф до 150 тыс. руб. Дополнительным наказанием может стать запрет на занятие государственных и муниципальных должностей (дисквалификация).

Какие штрафы для чиновников за оскорбление граждан

С полным текстом законопроекта о наказании чиновников за оскорбление граждан можно ознакомиться по ссылке. В статью 5.61 КоАП РФ будет введена новая часть 4 следующего содержания:

«Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 000 до 100 000 рублей, либо дисквалификацию на срок до одного года».

Если в период действия первого наказания (1 год) будет допущено повторное оскорбление, штраф на чиновника составит до 150 000 рублей, либо к нему применят дисквалификацию до двух лет. Дисквалификация является альтернативным наказанием, т.е. не может применяться одновременно со штрафом.

Одновременно депутаты хотят изменить определение «оскорбление». Сейчас этот проступок заключается в унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. В новом законопроекте оскорбление звучит как «унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Оскорбление может касаться не только одного человека, но и группы лиц.

Напомним, в июле Госдума также приняла закон об отсрочке долгов по кредитам для пенсионеров и бизнеса.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

штраф
чиновник
оскорбление

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