Не уберегли: 93-летний фронтовик Великой Отечественной войны умер от коронавируса в Республике Алтай

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Ветеран ВОВ скончался в Республике Алтай; на фоне коронавирусной инфекции у пенсионера началась пневмония.

В Республике Алтай скончался 93-летний ветеран ВОВ с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по региону.

«В четверг, 9 июля, скончался 93-летний житель города Горно-Алтайска, участник Великой Отечественной войны. Коронавирус был подтверждён 14 июня. На фоне COVID возникли осложнения, в том числе пневмония, и ряд сопутствующих заболеваний», – говорится в сообщении.

В последнее время пенсионер находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе заболели 1036 человек, из них пять – умерли, 484 – выздоровели.

Напомним, 10 июля СК начал проверку по факту смерти алтайского студента от загадочного вируса.