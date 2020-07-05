Несколько часов искали в Новосибирске пропавшую двухлетнюю девочку

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Вечером 9 июля в полицию поступило заявление о пропаже 2-летней девочки в Кировском районе Новосибирска; ребёнка нашли у незнакомой женщины.

Вечером 9 июля в полицию поступило заявление от жительницы Кировского района о пропаже её двухлетней дочери.

Сотрудниками полиции был незамедлительно организован комплекс мероприятий по розыску ребёнка. В поисковых мероприятиях задействовались инспекция по делам несовершеннолетних, уголовный розыск, участковые уполномоченные и другие службы полиции. Ориентировка на пропавшую девочку была доведена до всех экипажей полиции, патрулирующих территорию Новосибирска. Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«В результате проведённых мероприятий пропавшая девочка была обнаружена сотрудниками полиции около 1:00 в квартире дома по улице Обогатительной у малознакомой женщины, с которой накануне мать ребёнка распивала спиртные напитки. Полицейские передали девочку в региональный специализированный дом ребенка», – сообщили в ГУ МВД.

В настоящее время инспекцией по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 «Кировский» проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения родителем обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка. Дальнейшая судьба девочки будет решаться органами опеки и попечительства. Предварительно установлено, что каких-либо противоправных действий в отношении малышки не совершалось.

Напомним, в Новосибирске десятый день ищут пропавшего 14-летнего подростка.