Ноутбук или жизнь: стали известны версии, зачем школьник залез в дом учительницы перед убийством
Фото pixabay.com
Появились версии того, зачем школьник залез в квартиру учительницы перед убийством; трагедии могло не быть.
Источник Сиб.фм в следственных органах озвучил версии, которыми поделились местные жители. Трагедии в посёлке Смоленский можно было избежать, если бы учительница, в чью квартиру залез школьник, не проснулась.
«Он убивать-то и не собирался. Он лез туда с очевидной целью – забрать ноутбук и денежные средства», — сообщил источник.
Этой же версии придерживаются и жители посёлка. Все они шокированы произошедшим.
«Конечно, парня спокойным не назовёшь, но чтобы убить!», — сообщили люди журналисту Сиб.фм.
Напомним, в Мошковском районе ученик восьмого класса зарезал учительницу.
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