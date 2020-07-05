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Ноутбук или жизнь: стали известны версии, зачем школьник залез в дом учительницы перед убийством

сегодня 16:42

Фото pixabay.com

Появились версии того, зачем школьник залез в квартиру учительницы перед убийством; трагедии могло не быть.

Источник Сиб.фм в следственных органах озвучил версии, которыми поделились местные жители. Трагедии в посёлке Смоленский можно было избежать, если бы учительница, в чью квартиру залез школьник, не проснулась.

«Он убивать-то и не собирался. Он лез туда с очевидной целью – забрать ноутбук и денежные средства», — сообщил источник.

Этой же версии придерживаются и жители посёлка. Все они шокированы произошедшим.

«Конечно, парня спокойным не назовёшь, но чтобы убить!», — сообщили люди журналисту Сиб.фм.

Напомним, в Мошковском районе ученик восьмого класса зарезал учительницу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийтсво
Мошковский район

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