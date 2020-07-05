Новый масштабный проект в сфере генетических технологий запущен в Новосибирской области

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Масштабный инвестиционный проект по созданию Национального центра компетенций «Генетические технологии» запущен в Новосибирской области; благодаря новому проекту у учёных появятся возможности для развития исследований в области фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарств.

Губернатор Андрей Травников ознакомился с объектами комплекса, которым предстоит реконструкция в рамках проекта, и провёл рабочее совещание по развитию Центра.

Федеральная адресная инвестиционная программа «Новосибирский Центр Компетенций "Генетические технологии"» – важная часть проекта «Академгородок 2.0», которую реализуют в рамках нацпроекта «Наука». Центр будет создан на базе Института цитологии и генетики в Академгородке. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарств.

Андрей Травников подчеркнул, что некоторые перспективы проекта уже частично воплощаются в жизнь.

«Институт участвует в программе "Академгородок 2.0", в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы. Решён имущественный вопрос. Сегодня в собственности Института цитологии и генетики сконцентрированы здания, которые раньше принадлежали разным собственникам. На базе этих зданий после проведения реконструкции, предполагается открытие новых отделений, обустройство новых лабораторий. Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши учёные-медики», – отметил губернатор.

Также глава региона отметил, что в институте работают очень хорошие, а по некоторым профилям – уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Значительная часть пациентов – это жители Новосибирской области.

В предыдущие два года совместными усилиями удалось увеличить объём финансирования и количество квот на высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей региона.

«Сегодня мы обсуждали, как дальше развивать этот проект, как выйти на этап реконструкции, чтобы иметь возможность и проводить научные исследования, делать новые прорывные открытия в медицинских науках, и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь новосибирцам», – рассказал губернатор.

Создание центра «Генетические технологии» подразумевает создание семи научных площадок. Центральная площадка разместится на базе Института цитологии и генетики СО РАН.

С передачей комплекса зданий появилась возможность развития проектов, входящих в состав «Академгородка 2.0».

«Здесь откроется новый диализный центр, расширятся клеточные технологии, лечение диабета, ревматология, диабетическая стопа, суставы – все высокотехнологичные медицинские технологии здесь будут усилены», – пояснил директор ИЦиГ Алексей Кочетов.

Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность; предоставляет возможность подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными генетическими технологиями, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок.

Напомним, в 2020 году в Новосибирской области по нацпроекту отремонтируют 18 больниц и поликлиник.