Обыкновенный хомяк начал неожиданно вымирать

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Хомяки оказались на грани вымирания наряду с лемурами и китами; грызун уже пропал с 75% территорий Восточной Европы.

Обыкновенный хомяк оказался на грани вымирания. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Международного союза охраны природы. По данным организации, грызун может полностью исчезнуть через 30 лет, если срочно не принять меры.

В качестве одной из возможных причин вымирания хомяков Союз называет сокращение темпов воспроизводства. Организация утверждает, что сейчас самка рожает до 5-6 особей в год — ранее этот показатель составлял около 20 детёнышей.

Причину этого в Союзе пока не могут назвать, однако вероятно это может быть связано с глобальным потеплением или развитием промышленности.

Сообщается также, что обыкновенный хомяк уже пропал с 75% ареала обитания в Восточной Европе. Также грызун широко распространён в России. На грани вымирания помимо хомяков оказался лемур и северный гладкий кит.

Напомним, в апреле в Китае испытывали средство от коронавируса на хомяках.