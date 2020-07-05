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«Она его сдавать не хотела»: стали известны подробности убийства учительницы в Новосибирской области

сегодня 16:05

Фото с сайта смоленской СОШ и СК

В посёлке Смоленском Мошковского района сегодня траур; жители шокированы смертью учительницы, которую зарезал собственный ученик.

Жители посёлка Смоленский в Мошковском районе сегодня находятся в шоковом состоянии. 16-летний местный житель убил собственную учительницу. Людей поражает ещё и то, что педагог не хотела сдавать подростка правоохранителям. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница.

«Он ведь ночью влез к ней в квартиру. Стащить что-то хотел, а она его увидела. Не в полицию позвонила, а родителям, чтоб забрали его. Так все говорят. А он, то ли испугался, что попадёт, то ли что, начал вырываться и ударил её ножом. Страшное дело», — рассказала собеседница Сиб.фм (в целях безопасности женщина попросила не называть её имени).

Известно, что несовершеннолетний убийца воспитывался в неблагополучной семье.

О педагоге в посёлке говорят, была настоящим учителем. В школе работала завучем по воспитательной работе. Занималась подготовкой ребят к участию в областном конкурсе «Безопасное колесо».

Напомним, о ЧП в посёлке Смоленский стало известно сегодня, 10 июля.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

школьник
Мошковский район
убийство

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