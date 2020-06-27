Пелагея опубликовала фотографии без косметики
Фото @pelageya_insta
Пелагея опубликовала в Instagram несколько фотографий без макияжа; на снимках певица отдыхает вместе с дочерью Таисией.
Певица Пелагея Телегина опубликовала на своей страницы в Instagram фотографии летнего отдыха с дочерью Таисией и без макияжа.
Снимки сделаны летом 2019 года, когда певица вместе с дочерью отдыхали на море
«Поля и Тася без макияжа. Лето 2019», – указано в подписи к фотографиям.
Подписчики оценили изображения Пелагеи и её дочки.
«Сколько красивых фотографий! А вы то какие счастливые улыбайтесь всегда», – пишет @mrspelageyaa.
«Сладкие девчонки! Пелагея без макияжа сама молодость и красота!» – комментарий @shchegolevalena.
«Вам так хорошо без тонны косметики — Вы прям девочка-девочка!!!! Наша сибирячка!!!!» – пишет @anastasiastpt (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).
Напомним, Пелагея решила через суд добиться алиментов от бывшего мужа.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают