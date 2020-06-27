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Пелагея опубликовала фотографии без косметики

сегодня 20:04

Фото @pelageya_insta

Пелагея опубликовала в Instagram несколько фотографий без макияжа; на снимках певица отдыхает вместе с дочерью Таисией.

Певица Пелагея Телегина опубликовала на своей страницы в Instagram фотографии летнего отдыха с дочерью Таисией и без макияжа.

Снимки сделаны летом 2019 года, когда певица вместе с дочерью отдыхали на море

«Поля и Тася без макияжа. Лето 2019», – указано в подписи к фотографиям.

Подписчики оценили изображения Пелагеи и её дочки.

«Сколько красивых фотографий! А вы то какие счастливые улыбайтесь всегда», – пишет @mrspelageyaa.

«Сладкие девчонки! Пелагея без макияжа сама молодость и красота!» – комментарий @shchegolevalena.

«Вам так хорошо без тонны косметики — Вы прям девочка-девочка!!!! Наша сибирячка!!!!» – пишет @anastasiastpt (орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, Пелагея решила через суд добиться алиментов от бывшего мужа.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Пелагея

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