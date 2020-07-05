«Почём мозги?»: стоимость обучения на самых дорогих и дешёвых специальностях в вузах Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Юристы, переводчики, инженеры и айтишники: выбирая будущую профессию, студентам приходится учитывать массу факторов, включая спрос на таких специалистов и уровень возможной зарплаты; стоимость обучения – тоже не последний момент: одних тянет туда, где подороже, другим подавай самый бюджетный вариант.

Первый шаг, который делает каждый задумавшийся о высшем образовании, – изучает, так сказать, ассортимент. Можно просто забить в поисковик наименования вузов и до потери сознания штурмовать сайты. А можно поступить проще, сократив «лонглист» до самых рейтинговых университетов. Сегодня в списке наиболее популярных у выпускников – НГУ, НГТУ, НГПУ, НГАУ, НГМУ, СИУ РАНХиГС, САУ СПБГУ.

К примеру, средняя стоимость обучения в НГТУ (разумеется, речь идёт о тех, кому не посчастливилось поступить на бюджетное место) составит около 100 тысяч рублей в год. Одни специальности – чуть больше, другие – слегка меньше. «Педагогика дополнительного образования» вытянет из родительского кошелька 64 тысячи тысячи рублей в год, «Социальная работа» потребует оплаты 118,6 тысячи рублей, а за год обучения на психолога придётся отдать 127 тысяч рублей.

Дорого и богато живётся будущим или нынешним кинооператорам. Так можно подумать, посмотрев, сколько стоит обучение по этой дисциплине: за год – 232,3 тысячи рублей, а за всё пятилетнее обучение придётся выложить свыше 500 тысяч рублей.





На сайте На сайте НГУ со стоимостью обучения разобраться не так-то просто. Чтобы прикинуть «цену вопроса», нужно собрать целый «пазл» из ссылок и документов – первый курс на одной странице, остальные ищите отдельно. В общем, приходится включать голову и заодно – открывать кошелёк. Самая дорогая специальность, и это только год обучения, – «Лечебное дело» стоимостью в 190 тысяч рублей. Дешевле всего, как выяснилось, – стать философом. За такую запись в дипломе придется платить по 154 тысячи рублей в год. Ещё одна относительно бюджетная специальность «Мехатроника и робототехника», год – 140 тысяч.





В НГПУ ценник за год обучения варьируется от 57 тысяч до 200 с лишним тысяч рублей. Дешевле всего (до 70 тысяч рублей) отучиться по таким направлениям, как «Психология», «Информационные системы и технологии», «Организация работы с молодёжью», «Педагогическое образование». А вот лидеры по стоимости за учебный год – «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» – 245,8 тысячи рублей.

В НГАУ стоимость обучения начинается с 59,4 тысячи за семестр. В списке наиболее доступных специальностей – «Экономика», «Управление персоналом», «Менеджмент» и ряд других. Ценник дорогих направлений начинается с 71,1 тысячи рублей за семестр и 142,2 тысячи рублей за год. За такие деньги можно выучиться, например, на специалиста в сфере «Биологии» или «Биотехнологии».



Несладко приходится студентам



В Несладко приходится студентам НГМУ: будущим медикам нужно много сил и денег. Самый бюджетный вариант «Социальная работа», за год – 97 тысяч рублей. И это ещё заочно. Относительно доступна специальность «Сестринское дело». Годовая стоимость 102,5 тысячи рублей. По сравнению с безобидными четырьмя годами по 102 тысячи, шестилетнее «Лечебное дело» с годовым ценником 199,9 тысячи рублей выглядит как неплохой инвестпроект. РАНХиГС стоимость обучения, судя по данным сайта, стартует с ценника в 100 тысяч рублей. Желающим стать госуправленцем или управляющим персоналом нужно приготовить 135 тысяч рублей в год. Самая дорогая представленная специальность «Менеджмент» – 144 тысячи рублей за два семестра.





Всего три очных специальности представлены на сайте САУ СПБГУ. «Лингвистика» – 99 тысяч рублей за год, «Реклама и связь с общественностью» – 74 тысячи рублей в год, «Юриспруденция» – 78 тысяч рублей за год. Заочная форма обучения обойдётся дешевле – стоимость начинается от 63 тысяч рублей.

Также Сиб.фм подготовил список самых дорогих и самых бюджетных специальностей, представленных в новосибирских вузах и университетах. Пункты идут в порядке убывания, стоимость приведена за год обучения.

Самые затратные:

– «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (НГПУ) – 245,8 тысячи рублей.

– «Кинооператорство» (НГТУ) – 232,3 тысячи рублей.

– «Лечебное дело» (НГМУ) – 199,9 тысячи рублей.

– «Лечебное дело» (НГУ) – 190 тысячи рублей.

– «Философия» (НГУ) – 154 тысячи рублей.

– «Менеджмент» (РАНХиГС) – 144 тысячи рублей.

– «Управление персоналом» (РАНХиГС) – 135 тысячи рублей.

Самые бюджетные:

– «Социальная работа» (НГМУ) – 97 тысячи рублей.

– «Педагогика дополнительного образования» (НГТУ) – 64 тысячи рублей.

– «Социальная работа» (НГПУ) – 58 тысячи рублей.

Редакция брала за основу только стоимость обучения, а ведь необходимо учесть ещё и качество знаний и отзывы других студентов. Только взвешенный и продуманный подход позволит в конце каждого семестра искренне цитировать киноклассиков: «Экзамен для меня – всегда праздник, профессор».