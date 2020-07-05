Погода на выходные 11 и 12 июля в Новосибирске: ливни и похолодание

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Синоптики не порадовали прогнозом на ближайшие выходные; в субботу и воскресенье в Новосибирске будет мокро.

Метеорологи озвучили прогноз на ближайшие выходные в Новосибирске. Пляж и солнечные ванны отменяются. В субботу и воскресенье в столице Сибири будут лить дожди.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в субботу, 11 июля, в Новосибирске столбик термометра не поднимется выше отметки +22 градуса Цельсия. Весь день будет лить дождь. В 16:00 обещают ливень.

В воскресенье, 12 июля, потеплеет до +26 градусов. Дождя не обещают, но сохранится преимущественно пасмурная погода.

Другой популярный сервис погоды rp5 дожди обещает на оба ближайших выходных.

Напомним, на пятницу, 10 июля, синоптики пообещали Новосибирску ливни, грозы и сильный ветер.