Погода в Новосибирске на 10 июля: очень сильный ливень утром и гроза

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске продолжатся дожди; утро запомнится горожанам сильным ливнем.

В пятницу, 10 июля, в Новосибирске будет очень дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. Особенно сильные осадки ожидаются в первой половине дня. По прогнозу синоптиков, может выпасть до 7 мм дождя. Также возможна гроза. Затем осадки пойдут на спад, однако продолжатся до вечера, сообщается в прогнозе. Температура воздуха поднимется до +23 градусов днём. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.