Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Погода в Новосибирске на 10 июля: очень сильный ливень утром и гроза

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске продолжатся дожди; утро запомнится горожанам сильным ливнем.

В пятницу, 10 июля, в Новосибирске будет очень дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. Особенно сильные осадки ожидаются в первой половине дня. По прогнозу синоптиков, может выпасть до 7 мм дождя. Также возможна гроза. Затем осадки пойдут на спад, однако продолжатся до вечера, сообщается в прогнозе. Температура воздуха поднимется до +23 градусов днём. Скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

675955
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
480287
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
211244
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
109380
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
96477
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля - российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
84046
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры
75186
Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 10 июля