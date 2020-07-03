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После скандала с фото из морга в Томске уволили главу минздрава

сегодня 09:21

Фото «РИА Томск» и «МК в Томске»

Глава томского минздрава лишился кресла после скандала с фотографиями из морга; Жвачкин уволил министра «за организационный бардак на таком важном объекте».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уволил главу регионального минздрава Александра Холопова. Увольнение произошло на фоне скандала после появления в сети фотографий из городского морга, на которых якобы запечатлены мешки с трупами, сваленные в кучу.

Позже оперштаб опроверг правдивость этой информации, сообщив, что в мешках была ветошь.

Глава Томской области отметил, что была создана комиссия, которая проверяет изложенные в интернете факты.

«Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?» – заявил Жвачкин.

Губернатор добавил, что решение об отставке главы областного минздрава было принято им за «организационный бардак на таком важном объекте», а также за «отсутствие надлежащего контроля».

По распоряжению главы Томской области в течение суток в медучреждении должен быть установлен жёсткий пропускной режим и оборудована система видеонаблюдения.

Жвачкин отметил, что недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, где ведут съёмки и затем выкладывают снимки в интернет.

«Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников», – заявил Жвачкин.

Напомним, о куче трупов в морге рассказал «МК в Томске».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

увольнение
Томская область
Жвачкин Сергей
коронавирус
морг

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