Последствия скандала с фотографиями из морга: назначен новый глава томского минздрава

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, пресс-службы администрации Томской области, «РИА Томск»

В Томской области после скандала с фотографиями из коронавирусного морга произошли кадровые перестановки; глава региона сменил начальника местного минздрава.

Сегодня, 10 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового начальника департамента здравоохранения Томской области после скандала с фото из томского морга. Им стал Сергей Дмитриев, который ранее ранее был заместителем руководителя облздрава, сообщает пресс-служба местной администрации.

«Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развёрнутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности. Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона ещё много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему», – приводит пресс-служба слова главы региона.

Сергей Дмитриев родился в 1979 году в городе Ачинске Красноярского края. В 2002 году окончил Сибирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». После интернатуры семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности. С 2013 по 2016 год был заместителем главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. В 2016-м возглавил комитет по организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, в ноябре 2017 года стал заместителем начальника.

Как ранее писал Сиб.фм, 7 июля томский журналист Станислав Микрюков опубликовал шокирующие фотографии, которые прислали сотрудники коронавирусного морга от ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро». На снимках помещение было завалено чёрными мешками. По мнению автора материала, это мешки с трупами людей.

Глава учреждения опроверг заявления журналиста. Павел Горх сообщил, что за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б» (одежда, ветошь), которые утилизируются лицензированными организациями. По его данным, большая часть мусора была вывезена 6 июля.

Однако уже 8 июля в скандальном морге были выявлены нарушения в ходе проверки областного минздрава. Было установлено, что сотрудники и посетители пренебрегали требованиями об использовании защитных костюмов, респираторов и очков.

Напомним, 10 июля стало известно, что губернатор Томской области уволил главу местного минздрава.