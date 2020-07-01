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Пробка на Северном объезде Новосибирска достигла рекордной длины

сегодня 22:35

Фото Сиб.фм

На выезде из Новосибирска вновь образовалась огромная пробка; в этот раз её протяжённость превысила 12 километров.

Пробка протяжённостью больше 12 километров образовалась в районе Северного объезда Новосибирска. Такие данные на 22:30 по местному времени приводит сервис «Яндекс.Карты».

Затор начинается в районе улицы Школьной, длится на протяжении всего моста и прекращается около развилки в сторону озера Старица. По данным сервиса, причиной пробки могут быть дорожные работы.

Ранее Сиб.фм писал о длинной пробке на Северном объезде, когда её протяжённость превысила 11 километров. Примечательно, что она образовалась глубокой ночью — ситуация не улучшалась на протяжении нескольких часов.

Напомним, сегодня пятикилометровая пробка образовалась на Бердском шоссе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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