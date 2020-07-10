Проверят воспитательный процесс: комиссия новосибирского минобра работает в школе, где восьмиклассник убил учительницу

Фото с сайта школы и СК

В Мошковском районе работает специальная комиссия министерства образования Новосибирской области; пытаются выяснить обстоятельства убийства школьником своей учительницы.

Министерство образования Новосибирской области направило в Мошковский район специальную комиссию, которой, после убийства учительницы, предстоит оценить, как в образовательном учреждении была налажена воспитательная работа с детьми и подростками.

Примечательно, что убитая Валентина Болдырева как раз и занималась в школе воспитанием учеников. Она была заместителем директора по воспитательной работе.

Члены комиссии в настоящее время знакомятся со школьной документацией. Об этом сообщили в администрации школы.

Напомним, сегодня стало известно, что школьник убил учительницу в Мошковском районе.