Проверят воспитательный процесс: комиссия новосибирского минобра работает в школе, где восьмиклассник убил учительницу
Фото с сайта школы и СК
В Мошковском районе работает специальная комиссия министерства образования Новосибирской области; пытаются выяснить обстоятельства убийства школьником своей учительницы.
Министерство образования Новосибирской области направило в Мошковский район специальную комиссию, которой, после убийства учительницы, предстоит оценить, как в образовательном учреждении была налажена воспитательная работа с детьми и подростками.
Примечательно, что убитая Валентина Болдырева как раз и занималась в школе воспитанием учеников. Она была заместителем директора по воспитательной работе.
Члены комиссии в настоящее время знакомятся со школьной документацией. Об этом сообщили в администрации школы.
Напомним, сегодня стало известно, что школьник убил учительницу в Мошковском районе.
Комментарии
Андрей Голоколосов
Я за выплаты детям до 16 лет.
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